60 Millionen: Neue Transfer-Spur bei Jeltsch

Finn Jeltsch hat beim VfB Stuttgart den nächsten Entwicklungsschritt genommen. Inzwischen ist der 20-Jährige Bundesliga-Innenverteidiger und Nationalspieler unter Jürgen Klopp im DFB-Team. Dass europäische Topklubs die Fühler nach Jeltsch ausstrecken, ist die logische Konsequenz.

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Am konkretesten ist dem Vernehmen nach das Interesse des FC Barcelona. Trainer Hansi Flick sei großer Fan des Ex-Nürnbergers und habe ihn zu einem Transferziel für den kommenden Sommer erklärt. Darüber hinaus wird auch Real Madrid, Inter Mailand, Juventus Turin, dem FC Arsenal und dem FC Bayern Interesse nachgesagt.

Liverpool steigt ein

Nun gesellt sich ein weiterer Topklub zu den Bewerbern hinzu. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, verfolgt auch der FC Liverpool Jeltschs Entwicklung. Der Premier League-Vertreter scoute den schnellen Verteidiger, der auch rechts hinten auflaufen kann, regelmäßig.

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Für den Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2025 stand zuletzt eine potenzielle Ablösesumme von 50 bis 60 Millionen Euro im Raum. Der VfB hält mit Blick auf den bis 2030 befristeten Vertrag jedenfalls alle Zügel fest in der Hand.