BVB: Kovacs Haltung bei Schlotterbeck

Wenn es nach Niko Kovac geht, bleibt Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund auch über die aktuelle Saison hinaus erhalten. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18:30 Uhr) untermauerte der Übungsleiter seinen Wunsch, das Thema schnell abzuhaken: „Wir sind immer wieder im Austausch. Er kennt meine Meinung, ich denke, die ist klar: Ich würde mich freuen, wenn das Thema demnächst vom Tisch ist. Es liegt an ihm. Ich bin trotzdem zuversichtlich.“

Da der Vertrag des 26-Jährigen 2027 ausläuft, wird er vermehrt mit einem Abschied im Sommer in Verbindung gebracht. Die internationalen Schwergewichte Real Madrid und der FC Liverpool befinden sich beim Innenverteidiger bereits in Lauerstellung und könnten den Dortmundern eine letzte Chance auf eine adäquate Ablöse bieten. Insbesondere die Königlichen reizen Schlotterbeck sehr, berichtet heute noch einmal die ‚Marca‘. Das Interesse des FC Bayern gilt derweil fürs erste als abgekühlt.

Zwar möchte der BVB den deutschen Nationalspieler unbedingt halten, die Verantwortlichen benötigen jedoch Planungssicherheit für die kommende Spielzeit. Mitte März wird es ein finales Gespräch zwischen allen Beteiligten geben, um den Linksfuß von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Das entsprechende Angebot liegt längst auf dem Tisch.

Schlotterbeck ist spätestens in der laufenden Spielzeit zum absoluten Führungsspieler der Schwarz-Gelben avanciert. Es sind genau diese Qualitäten, die es auch Kovac angetan haben: „Er ist ein toller Spieler, ein toller Charakter, ein Führungsspieler, den wir brauchen, den jede Mannschaft braucht.“