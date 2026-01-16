Konkrete Gespräche: VfB arbeitet an Prömel-Transfer

Eigentlich fühlt sich Grischa Prömel bei der TSG Hoffenheim momentan so richtig wohl. Der 31-Jährige spielt eine herausragende Saison und hat großen Anteil daran, dass die TSG so gut dasteht wie lange nicht. Nach 16 Spielen hat Prömel fünf Tore und zwei Vorlagen auf dem Konto.

Im Sommer läuft der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers aus, die Tendenz war in den vergangenen Wochen in Richtung Verlängerung gegangen. Laut ‚Sky‘ stocken die Verhandlungen über die Ausweitung des Arbeitspapiers aktuell aber. Der Grund: Der VfB Stuttgart arbeitet dem Bezahlsender zufolge unter Hochdruck daran, Prömel im Sommer ablösefrei zu verpflichten. Konkrete Gespräche darüber habe es bereits gegeben.

Der Ball liegt jetzt beim gebürtigen Stuttgarter, der vor einer wichtigen Entscheidung steht. Schließlich geht es voraussichtlich um seinen letzten großen Vertrag. Erst am Mittwoch hatte Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bei ‚Sky‘ gesagt: „Die nächsten Tage werden zeigen, wo es hingeht. Natürlich würden wir gerne mit ihm weitermachen.“ Eine schnelle Entscheidung pro TSG oder VfB steht also an.