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UEFA Champions League

Schlotterbeck fehlt dem BVB

von Dominik Schneider
Nico Schlotterbeck schaut sich das Geschehen an @Maxppp
Bodø/Glimt BVB

Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend gegen FK Bodo/Glimt um drei Punkte in der Champions League kämpft, wird ein Schlüsselspieler nicht mit von der Partie sein. Wie die Schwarz-Gelben heute mitteilen, fehlt Nico Schlotterbeck im Aufgebot für die Königsklasse.

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Der 26-jährige Innenverteidiger bleibt aus Gründen der Belastungssteuerung in Dortmund und gehört nicht zum Kader für das wichtige Spiel in Norwegen. Einen längeren Ausfall müssen die BVB-Fans aber wohl nicht befürchten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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