UEFA Champions League
Schlotterbeck fehlt dem BVB
@Maxppp
Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend gegen FK Bodo/Glimt um drei Punkte in der Champions League kämpft, wird ein Schlüsselspieler nicht mit von der Partie sein. Wie die Schwarz-Gelben heute mitteilen, fehlt Nico Schlotterbeck im Aufgebot für die Königsklasse.
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ℹ️ Nico Schlotterbeck wird aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit nach Norwegen reisen.— Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026
Der 26-jährige Innenverteidiger bleibt aus Gründen der Belastungssteuerung in Dortmund und gehört nicht zum Kader für das wichtige Spiel in Norwegen. Einen längeren Ausfall müssen die BVB-Fans aber wohl nicht befürchten.
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