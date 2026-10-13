Schlotterbeck fehlt dem BVB

Wenn Borussia Dortmund am Mittwochabend gegen FK Bodo/Glimt um drei Punkte in der Champions League kämpft, wird ein Schlüsselspieler nicht mit von der Partie sein. Wie die Schwarz-Gelben heute mitteilen, fehlt Nico Schlotterbeck im Aufgebot für die Königsklasse.

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ℹ️ Nico Schlotterbeck wird aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit nach Norwegen reisen. — Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026

Der 26-jährige Innenverteidiger bleibt aus Gründen der Belastungssteuerung in Dortmund und gehört nicht zum Kader für das wichtige Spiel in Norwegen. Einen längeren Ausfall müssen die BVB-Fans aber wohl nicht befürchten.