Hoffenheim: Breitenreiter vor dem Aus?

Schon im Vorfeld der Partie war an einigen Stellen von einem „Endspiel“ für André Breitenreiter zu lesen. Das vermeintliche Endspiel beim VfL Bochum ging dann krachend mit 2:5 verloren. Mit dem gestrigen Gegner ist die TSG Hoffenheim nun punktgleich, der Tabellen-16. aus Stuttgart kann heute ebenfalls noch gleichziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Er habe „als Trainer die Verantwortung, was auf dem Platz zu sehen ist“, sagte Breitenreiter nach der Bochum-Schlappe. Und was er „gesehen habe, kann ich in keinster Weise akzeptieren, das hat mit Profifußball nichts zu tun, und für die Einstellung ist der Trainer verantwortlich.“

Lese-Tipp

Hoffenheims Neue haben „eine riesige Ausstrahlung“

„Indiskutabel“

Hoffenheim-Manager Alexander Rosen fand ähnlich klare Worte, nannte die „Art und Weise, wie wir Gegentore kriegen, […] indiskutabel“. Ein Bekenntnis zu Breitenreiter ließ sich Rosen nicht entlocken, stellte aber nicht nur den Trainer in Frage: „Es ist zu einfach, nur den einen zu nehmen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Vielleicht müssen wir hier mal größere Fragen stellen“, meinte Rosen, der sich „voll mit rein“ nehme. Wer bei der TSG Hoffenheim im knallharten Abstiegskampf letztlich den Kopf hinhalten muss, könnte sich schon in den kommenden Stunden zeigen.