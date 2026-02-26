Menü Suche
Neuer Nationaltrainer für Marokko

von Santi Aouna - Tristan Bernert - Quelle: FT-Exklusiv
Coach Walid Regragui an der Seitenlinie @Maxppp

Der marokkanische Fußballverband hat einen Nachfolger für Nationaltrainer Walid Regragui gefunden. Nach FT-Informationen wird Mohamed Ouahbi neuer Chefcoach der Mannschaft. Der 49-jährige Belgier wurde im vergangenen Jahr Weltmeister mit der U20-Auswahl des Landes.

Regragui hatte 2022 die Nationalmannschaft übernommen und bei der WM 2022 sensationell ins Halbfinale geführt. Nach FT-Informationen hat der 50-Jährige Anfang des Monats aufgrund von Erschöpfung ein Rücktrittsgesuch eingereicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
