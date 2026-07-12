WM: Die drei besten Spieler der Viertelfinals

Platz 3: Dani Olmo (28/Spanien)

Der Spielmacher war beim 2:1-Sieg gegen Belgien der beste Mann auf dem Platz. Dabei überzeugte der ehemalige Leipziger nicht nur mit enormer Passgenauigkeit und cleveren Dribblings, sondern gewann auch zahlreiche Zweikämpfe und arbeitete unermüdlich gegen den Ball. Zudem erzwang der 28-Jährige mit seinem Abschluss die spanische Führung, als Fabián Ruiz den Abpraller nur noch zum 1:0 über die Linie drücken musste. Spanien steht damit erstmals seit 2010 wieder in einem WM-Halbfinale. Damals zogen die Iberer durch ein 1:0 gegen Deutschland ins Endspiel ein – eine aus deutscher Sicht schmerzhafte Erinnerung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer war für euch der beste Spieler der WM-Viertelfinals? Jude Bellingham (England) Kylian Mbappé (Frankreich) Dani Olmo (Spanien) Bono (Marokko) Manuel Akanji (Schweiz) Ein anderer Spieler (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Platz 2: Kylian Mbappé (27/Frankreich)

Der Superstar von Real Madrid war einmal mehr der überragende Mann auf dem Platz. Den selbst herausgeholten Elfmeter vergab der 27-Jährige zwar kläglich, davon ließ er sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Mit einem sehenswerten Schlenzer brachte der Kapitän die Franzosen gegen weitgehend chancenlose Marokkaner auf die Siegerstraße. Der Angreifer steht bei diesem Turnier mittlerweile bei acht Treffern und hat damit bereits genauso häufig getroffen wie bei der WM 2022. Insgesamt kommt Mbappé nun auf 20 WM-Tore. Im Halbfinale trifft Frankreich am Dienstagabend um 21 Uhr auf Spanien.

Platz 1: Jude Bellingham (23/England)

Bereits im Achtelfinale gegen Mexiko war der Real-Star mit einem Doppelpack der überragende Mann. Im packenden Viertelfinale gegen Norwegen knüpfte der 23-Jährige nahtlos an diese Leistung an. Kurz vor der Halbzeitpause erzielte der Mittelfeldspieler nach einer starken Einzelaktion den wichtigen Ausgleich und bewahrte die Three Lions damit vor einem Rückstand zur Pause. Auch in der Verlängerung war der englische Führungsspieler zur Stelle, reagierte nach dem Nyland-Patzer am schnellsten und staubte zum 2:1-Siegtreffer ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausnahmekönner übernahm erneut Verantwortung, prägte das Spiel seiner Mannschaft und entschied bereits die zweite K.o.-Partie in Folge mit seinen Treffern. Damit verdient er sich erneut Platz eins im FT-Ranking. Im Halbfinale trifft England am Mittwoch um 21 Uhr auf Weltmeister Argentinien.