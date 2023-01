Arsenal bindet Saka

Bukayo Saka bleibt dem FC Arsenal offenbar ein weiteres Jahr erhalten. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben die Gunners den Vertrag des 21-Jährigen per Option bis 2024 verlängert. Parallel arbeite der derzeitige Tabellenführer der Premier League auch noch an einer langfristigen Vertragsverlängerung mit dem Linksfuß.

Saka stand in der laufenden Saison bislang in allen 16 Ligaspielen auf dem Rasen und war an zwölf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, sechs Vorlagen). Der junge Engländer spielt bereits seit 2017 für die Londoner und entwickelte sich über die Jahre zum Leistungsträger und Nationalspieler.

