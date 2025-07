Lautern-Rückkehr: Puchacz-Berater bestätigt Gespräche

Der 1. FC Kaiserslautern arbeitet offenbar an der Rückkehr von Tymoteusz Puchacz. Tomasz Magdziarz, Miteigentümer der Berateragentur des Linksverteidigers, bestätigt gegenüber dem polnischen Portal ‚meczyki.pl‘ Gespräche mit den Verantwortlichen des Zweitligisten: „Es stimmt, Kaiserslautern spricht mit uns, das will ich nicht verheimlichen. Wir suchen nach den besten Optionen für ihn, damit er bei einem Verein ist, bei dem er sich wohlfühlt oder bei dem er viel Spielzeit bekommt. Das ist jetzt das Wichtigste für ihn.“

Puchacz trug bereits in der Saison 2023/24 das Trikot der Roten Teufel, steuerte für den FCK in 36 Partien ein Tor und beeindruckende 13 Vorlagen bei. Der 26-Jährige steht bei Holstein Kiel zwar noch bis 2028 unter Vertrag, hat beim Bundesliga-Absteiger allerdings keine Zukunft mehr und ist für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt worden. In der vergangenen Rückrunde war der 15-malige polnische Nationalspieler an den englischen Zweitligisten Plymouth Argyle verliehen. Nun könnte der Weg des Linksfußes wieder nach Rheinland-Pfalz führen.