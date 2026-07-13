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Bundesliga

FC Bayern: Schlechte Nachrichten im Palhinha-Poker

von Julian Jasch - Quelle: Bild
João Palhinha klatscht zu den Fans @Maxppp

Die zuletzt kolportierten 25 Millionen Euro kann Benfica Lissabon wohl doch nicht für eine Verpflichtung von João Palhinha (31) lockermachen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist es für den portugiesischen Traditionsverein kaum möglich, im Gesamtpaket mehr als 20 Millionen auszugeben.

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Die ‚Bild‘ schlussfolgert: „Selbst wenn der Sechser auf Kohle verzichten würde, blieb nur noch Geld für rund 15 Millionen Euro Ablöse übrig.“ Sollten die Münchner mit der Summe nicht zufrieden sein, erscheint auch eine Leihe samt Kaufoption respektive Kaufpflicht denkbar. In der bayrischen Landeshauptstadt hat der Portugiese trotz eines bis 2028 datierten Kontrakts keine Zukunft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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