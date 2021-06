Villarreal jetzt Favorit auf Frankfurt-Flirt Sadiq

Der FC Villarreal befindet sich im Rennen um Umar Sadiq offenbar in der Pole Position. Nach Informationen der ‚Diario de Almería‘ ist das Gelbe U-Boot Favorit auf die Verpflichtung des Angreifers von UD Almería. Dem Bericht zufolge fordert der spanische Zweitligist rund 30 Millionen Euro für den 24-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit 28 Treffer und neun Assists in 56 Pflichtspielen lieferte.

Auch Eintracht Frankfurt soll laut spanischen Medienberichten kürzlich mit einem Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro an Almería herangetreten sein. Dem Bericht zufolge präferiert der 1,92-Mann jedoch einen Verbleib in Spanien. Neben Villarreal bekundet auch der FC Sevilla Interesse.