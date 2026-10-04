Ronaldo-Skandal: „Nicht auf diese Weise“

Bruno Fernandes hat sich erneut hinter Cristiano Ronaldo gestellt. „Wenn Cris die Nationalmannschaft endgültig verlassen will, muss das an einem Festtag geschehen und nicht auf eine solche Weise wie jetzt“, erklärt der 32-Jährige gegenüber ‚B24‘, „denn das verdient er und das verlangt es, weil er das größte Idol unseres Fußballs und unseres Landes ist.“

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Fernandes hatte nach Ronaldos skandalöser Abreise vom portugiesischen Nationalteam die Kapitänsbinde übernommen. Auch auf der Pressekonferenz der Seleção vor dem heutigen Nations League-Spiel gegen Norwegen (20:45 Uhr) hatte Fernandes lobend über CR7 gesprochen und betont, dass es „keine Spaltungen in der Nationalmannschaft“ gebe.