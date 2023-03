Elanga über Barça-Wechsel: „Das war im Januar“

Anthony Elanga hätte Manchester United im Winter in Richtung Spanien verlassen können. In einem Interview mit der schwedischen Boulevardzeitung ‚Expressen‘ sagt der Offensivspieler: „Das war im Januar. Jetzt kann ich mich nicht mehr darauf konzentrieren. Ich muss die Saison zu Ende spielen und im Sommer werde ich mit Manchester United sprechen.“ Zur Erläuterung: Der 20-Jährige wurde nach einem Winter-Wechsel zum FC Barcelona gefragt.

Es habe Gespräch über einen Abschied gegeben. Als Grund für seinen Wechselwunsch führt der Youngster seine mangelnden Einsatzzeiten an: „Ich liebe den Verein und möchte ihm so gut wie möglich helfen, aber für mich ist es wichtig, zu spielen. Ich bin jung, erst 20 Jahre alt. Ich habe mit dem Verein gesprochen und alle wissen, was nötig ist.“ Und weiter: „Natürlich ist es auch frustrierend. Ich möchte spielen. Als Fußballer will man nicht auf der Bank sitzen.“ Bei United steht der Schwede noch bis 2026 unter Vertrag, im Winter soll auch Borussia Dortmund interessiert gewesen sein.

