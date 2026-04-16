Konkrete Anfrage für Bayern-Rückkehrer Aseko

Offiziell steht Noel Aseko schon als Sommer-Neuzugang in den Geschäftsbüchern des FC Bayern. Die Münchner haben für ihr Eigengewächs, das aktuell für Hannover 96 spielt, die Rückkaufklausel gezogen.

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Ob der 20-Jährige dann aber tatsächlich einen festen Kaderplatz an der Säbener Straße erhält oder gewinnbringend weiterverkauft wird, steht aktuell in den Sternen. Klar ist: Aseko wird in der Saisonvorbereitung die Chance bekommen, sich Trainer Vincent Kompany zu präsentieren.

Sollten die Bayern dann entscheiden, Aseko abzugeben, würde eine ganze Reihe von Klubs den Mittelfeldspieler gerne mit offenen Armen empfangen. Aus der Bundesliga wurde jüngst namentlich Eintracht Frankfurt mit Aseko in Verbindung gebracht, auch andere deutsche Klubs sollen dran sein.

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Anfrage & Preisschild

Laut ‚Sky‘ hat auch die AS Rom ihren Hut in den Ring geworfen. Es sei bereits eine konkrete Anfrage der Giallorossi in München eingegangen. Die Premier League-Klubs Aston Villa und Brighton & Hove Albion seien ebenfalls interessiert.

Wie der Pay-TV-Sender berichtet, peilen die Bayern im Fall eines Verkaufs eine Ablöse in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro an. Die Rückkaufklausel, die der FCB jüngst zog, lag bei 2,5 Millionen.