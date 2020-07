FCA: Khedira-Verhandlungen stocken

Die Vertragsverhandlungen mit Rani Khedira (26) gestalten sich für den FC Augsburg momentan als schwierig. Der ‚kicker‘ berichtet von einem Stillstand in den Gesprächen zwischen dem Management des Spielers und dem FCA, nachdem erste Verhandlungsrunden noch positiv verlaufen waren.

Khedira ist seit seinem ablösefreien Wechsel von RB Leipzig zu den Fuggerstädtern im Jahr 2017 absoluter Stammspieler. Insgesamt stand der Rechtsfuß in 98 Pflichtspielen für Augsburg auf dem Platz. Aufgrund seiner guten Leistungen und nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit sind mittlerweile Klubs aus dem In- und Ausland auf den Plan getreten und zeigen Interesse an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers.