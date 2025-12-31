Ghana-Legende Ayew findet neuen Verein

André Ayew wagt mit 36 Jahren noch ein neues Abenteuer. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, verstärkt der niederländische Erstligist NAC Breda seinen Kader mit dem erfahrenen Stürmer. Er werde beim ersten Training im neuen Jahr zur Mannschaft stoßen.

Zuletzt lief Ayew für Le Havre AC auf, seit Juli ist er ohne Verein. Seine beste Zeit erlebte der 120-fache ghanaische Nationalspieler bei Olympique Marseille und Swansea City. In den Niederlanden ist es für ihn die erste Station.

Update (12:41 Uhr): Der Deal wurde von Breda inzwischen offiziell bekannt gegeben.