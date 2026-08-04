2. Bundesliga
Mit Klausel: Nürnberg verleiht Kusanovic
@Maxppp
Tino Kusanovic (18) verlässt den 1. FC Nürnberg zumindest vorerst. Wie ‚Sky Austria‘ berichtet, wechselt der kroatische U19-Nationalspieler auf Leihbasis zum SV Ried. Die Unterschrift sei bereits erfolgt.
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Der österreichische Erstligist sichert sich im Deal eine Kaufoption in unbekannter Höhe. Eigentlich galt der Stürmer als großes Zukunftsversprechen für den Club. In der vergangenen Saison kam Kusanovic jedoch ausschließlich für die zweite Mannschaft zum Einsatz. In Österreich soll er nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen.
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