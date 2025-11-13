Zwei Köln-Profis im Winter weg?

Im Winter könnten zwei Spieler den 1. FC Köln verlassen. Laut ‚Bild‘ beschäftigen sich Linton Maina (26) und Jusuf Gazibegovic (25) mit einem Abschied vom Aufsteiger. Maina spielt unter Trainer Lukas Kwasniok nicht mehr eine so gewichtige Rolle wie noch in der Vorsaison. Meistens kommt der schnelle Rechtsfuß nur zu Kurzeinsätzen. Der Boulevardzeitung zufolge gibt es Interessenten aus der Bundesliga und aus Liga zwei.

Noch weitaus kritischer ist die Situation bei Gazibegovic. Der Rechtsverteidiger pendelt zwischen Bank und Tribüne, kam erst in einem Bundesligaspiel zum Einsatz. Sein Berater steht bereits mit dem FC in Kontakt, um mögliche Abgangsszenarien im Januar zu besprechen. Zwischen dem Bosnier und den Geißböcken stehen die Zeichen klar auf Trennung.