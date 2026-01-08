BVB: Deutliche Worte zu Bellingham

Auch wenn Jobe Bellingham (20) bei Borussia Dortmund der Durchbruch noch verwehrt blieb, ist Niko Kovac überzeugt vom Sommerneuzugang. „Er hat bisher in 23 Spielen gespielt, und ich denke, das ist gut für seine Entwicklung. Er macht ständig Fortschritte und wird mit Sicherheit eine gute Karriere haben. Ich bin sehr zufrieden mit ihm“, unterstreicht der BVB-Trainer gegenüber ‚The Athletic‘ und führt aus: „Er ist ein toller Kerl und ein sehr guter Spieler. Er ist gebildet und bescheiden, er arbeitet hart und will sich jeden Tag verbessern, entweder durch das Anschauen von Videos oder auf dem Trainingsplatz. Das ist genau das, was ein Trainer sich wünscht.“

Die hohen Erwartungen konnte Bellingham in Dortmund bislang nicht erfüllen. Für Kovac benötigt die Anpassung aber Zeit: „Meiner Erfahrung nach dauert es drei bis sechs Monate, bis sich ein junger Spieler an einen neuen Verein gewöhnt hat – das ist natürlich individuell unterschiedlich. Es braucht Zeit, aber manchmal sind die Leute unfair und erwarten sofortige, große Fortschritte.“