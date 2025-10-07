Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Arsenal: Ungewöhnlicher Vorgang bei Raya

von Leon Morsbach - Quelle: BBC
david raya 2324 @Maxppp

David Raya hat beim FC Arsenal eine Gehaltserhöhung erhalten. Wie die ‚BBC‘ berichtet, streicht der 30-jährige Schlussmann schon seit Anfang des Sommers mehr Geld ein, musste dafür aber nicht wie üblich die Laufzeit seines Arbeitspapiers verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gunners sprechen dem spanischen Nationalkeeper somit ihr Vertrauen aus, das er sich mit starken Leistungen erspielt hat. Rayas Kontrakt läuft im Sommer 2028 aus. Berichten zufolge besteht jedoch eine vertraglich fixierte Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Arsenal
David Raya

Weitere Infos

Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
David Raya David Raya
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert