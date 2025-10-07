Arsenal: Ungewöhnlicher Vorgang bei Raya

David Raya hat beim FC Arsenal eine Gehaltserhöhung erhalten. Wie die ‚BBC‘ berichtet, streicht der 30-jährige Schlussmann schon seit Anfang des Sommers mehr Geld ein, musste dafür aber nicht wie üblich die Laufzeit seines Arbeitspapiers verlängern.

Die Gunners sprechen dem spanischen Nationalkeeper somit ihr Vertrauen aus, das er sich mit starken Leistungen erspielt hat. Rayas Kontrakt läuft im Sommer 2028 aus. Berichten zufolge besteht jedoch eine vertraglich fixierte Option auf eine Verlängerung um eine weitere Saison.