Klarer Favorit: Neuer Trainer-Job für Wagner?

Übernimmt Sandro Wagner den FC Basel? Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge ist der aktuell vereinslose Übungsleiter der Favorit für die Nachfolge des kürzlich entlassenen Stephan Lichtsteiner. Wagner solle den Job aus Schweizer Sicht unbedingt bekommen.

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Die Anzeichen verdichten sich, dass der frühere DFB-Stürmer neuer Trainer wird, heißt es konkret. Insofern kann es gut sein, dass den 38-Jährigen selbst eine Anstellung in Basel durchaus reizen würde.

Wagner war zuletzt für den FC Augsburg verantwortlich, das Intermezzo wurde im vergangenen Dezember nach 14 Partien beendet. „Ich habe Bock, Trainer zu sein. Ich habe Bock, eine aktive Spielweise zu führen, mit jungen Spielern zu arbeiten, offensiven Fußball zu spielen“, kündigte der gebürtige Münchner im Juli an. Nun scheint das anvisierte Trainer-Comeback greifbar zu sein.