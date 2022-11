Fünf Millionen für Choupo-Moting?

Im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern und Eric Maxim Choupo-Moting kommen konkrete Zahlen auf den Tisch. Nach Informationen von ‚Sky‘ könnte der Stürmer bei einer Verlängerung fünf Millionen Euro jährlich verdienen, Boni inklusive. Choupo-Motings Kontrakt in München läuft am Saisonende aus.

Konkrete Verhandlungen mit dem 33-jährigen Kameruner sollen im Anschluss an die Weltmeisterschaft aufgenommen werden. Neben den Bayern sind auch internationale Klubs wie Manchester United am gut aufgelegten Torjäger dran. In den vergangenen acht Pflichtspielen hat Choupo-Moting neun Treffer erzielt.