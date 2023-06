Erfolgreiche Verhandlungsrunde: Bellingham-Deal rückt näher

Die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid um Jude Bellingham (19) schreiten voran. Wie Fabrizio Romano berichtet, fanden am gestrigen Montag positive Gespräche zwischen den Parteien statt. Eine Einigung sei nun näher gerückt. Das spanische ‚Cadena SER‘ geht sogar so weit, dass der Transfer „praktisch abgeschlossen“ ist.

Dazu passend berichtete die ‚Bild‘ bereits am Donnerstag, dass man beim BVB mit einem baldigen Eingang eines verbesserten Real-Angebots rechne. Offenbar ist dies nun am Montag geschehen. In welcher Höhe sich die Offerte der Königlichen bewegt, lässt Romano offen. Der Transfermarkt-Insider berichtet aber, dass die involvierten Klubs damit rechnen, den Deal in dieser Woche abschließen zu können.

Die jüngsten Informationen über die potenzielle Bellingham-Ablöse lieferte kürzlich die ‚Bild‘. Demnach ist davon auszugehen, dass Madrid weiterhin eine Sockelablöse von 100 Millionen Euro bietet und über Bonuszahlungen versuchen wird, sich den 150 Millionen anzunähern, die der BVB fordert.