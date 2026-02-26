Menü Suche
PSV bindet Offensiv-Juwel Fernandez

von Lukas Weinstock - Quelle: psv.nl
Die PSV Eindhoven und Eigengewächs Noah Fernandez setzen den gemeinsamen Weg fort. Der Eredivisie-Tabellenführer teilt mit, dass der Vertrag des 18-Jährigen bis 2030 verlängert wurde. Das neue Arbeitspapier geht mit der Beförderung zur Profimannschaft einher.

PSV
Surpassing all our youth teams, making his debut, signing a new contract until 2030, and officially becoming part of the first team squad. Noah Fernandez, ladies and gentlemen 💎

#CreatingStarsTogether
Für die PSV absolvierte das Offensivjuwel bislang acht Profieinsätze, in denen ihm eine Vorlage gelang. „Mit Noah belohnen wir erneut ein Versprechen aus unserer eigenen Akademie, der sich Schritt für Schritt weiterentwickelt hat und zeigt, dass er bereit für die nächste Phase ist“, freut sich der Technische Direktor Earnest Stewart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Eredivisie
PSV
Noah Fernandez

Eredivisie
PSV Eindhoven
Noah Fernandez
