PSV bindet Offensiv-Juwel Fernandez
Die PSV Eindhoven und Eigengewächs Noah Fernandez setzen den gemeinsamen Weg fort. Der Eredivisie-Tabellenführer teilt mit, dass der Vertrag des 18-Jährigen bis 2030 verlängert wurde. Das neue Arbeitspapier geht mit der Beförderung zur Profimannschaft einher.
PSV @PSV – 18:00
Surpassing all our youth teams, making his debut, signing a new contract until 2030, and officially becoming part of the first team squad. Noah Fernandez, ladies and gentlemen 💎Bei X ansehen
#CreatingStarsTogether
Für die PSV absolvierte das Offensivjuwel bislang acht Profieinsätze, in denen ihm eine Vorlage gelang. „Mit Noah belohnen wir erneut ein Versprechen aus unserer eigenen Akademie, der sich Schritt für Schritt weiterentwickelt hat und zeigt, dass er bereit für die nächste Phase ist“, freut sich der Technische Direktor Earnest Stewart.
