Berater: Paz vor Bundesliga-Wechsel

Der Argentinier Nehuén Paz wird laut seinem Berater in der kommenden Saison aller Voraussicht nach in der Bundesliga auflaufen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass er in die Bundesliga wechselt, die Gespräche sind weit fortgeschritten. Der Transfer wird zeitnah fix, sobald in Europa wieder die Flughäfen geöffnet werden“, verrät Agent Juan Cruz Oller gegenüber dem ‚Radio Del Plata‘.

Der 27-jährige Paz ist Innenverteidiger und in der aktuellen Spielzeit vom FC Bologna an US Lecce verliehen. In der Serie A stand der 1,91 Meter große Abwehrspieler allerdings nur in einer Partie in der Startelf.