Kane schießt Bayern zum Double | Note 5 für einen Stuttgarter

Der ähnliche Spielansatz beider Teams führte zu einer temporeichen und zweikampfintensiven Partie, in der spielerische Glanzlichter Seltenheitswert hatten. Der mutige VfB verzeichnete im ersten Durchgang die etwas besseren Chancen, richtig zwingend vors Tor kamen aber beide Teams nicht. Stattdessen wechselte das Spielgerät durch zahlreiche lange Bälle ständig den Besitzer.

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Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Bayern um mehr spielerische Lösungen bemüht und wurden prompt mit dem Führungstreffer durch Harry Kane belohnt (55.). Es folgte eine Nebelunterbrechung aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik auf den Rängen. Kurz nachdem es wieder losging, ließ Konrad Laimer die hundertprozentige Chance zum 2:0 liegen (61.).

Dreierpack Kane

Für die Entscheidung sorgte zehn Minuten vor Ende dann erneut Kane mit einer glanzvollen Einzelaktion im Strafraum (80.). In der Nachspielzeit sorgte Kane per Handelfmeter für den Endstand.

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Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg der Münchner. Der VfB konnte seine Top-Leistung aus der ersten Halbzeit nicht konservieren.

Torfolge

1:0 Kane (55.): Aus dem Nichts die Führung für den Meister: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kommt Olise auf rechts an Hendriks vorbei, die Flanke wird noch leicht abgefälscht. In der Mitte ist Kane dadurch völlig frei und köpft ein.

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2:0 Kane (80.): Erst knallt Kane einen Fernschuss an die Latte, Bayern sichert sich den Rebound. Luis Díaz findet Kane im Strafraum, Ballan- und Mitnahme sind eine Bewegung, mit der der Engländer Gegenspieler Chema aussteigen lässt und trocken dann verwandelt.

3:0 Kane (90.+1/Handelfmeter): Stiller wehrt eine Flanke im Strafraum tollpatschig mit der Hand ab. Kane verwandelt den fälligen Elfmeter unten rechts.

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Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

77‘ Karl für Musiala

90' Goretzka für Pavlovic

90'+3 Ito für Stanisic

90'+3 Guerreiro für Olise

90'+3 Bischof für Laimer

Die Noten für den VfB Stuttgart

vfb

Eingewechselt:

64‘ Jeltsch für Jaquez

78‘ El Khannouss für Führich

85‘ Nartey für Demirovic

85‘ Tomas für Chema