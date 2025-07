Bayer: Hradecky über seine Zukunft

Nach dem Transfer von Mark Flekken (32) zu Bayer Leverkusen stellt sich für den aktuellen Stammtorhüter und Kapitän Lukas Hradecky die Frage nach seiner sportlichen Zukunft bei der Werkself. Im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ erklärt der 35-Jährige: „Auf jeden Fall mache ich mir meine Gedanken. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es muss gleichzeitig etwas sehr Konkretes und sehr Interessantes werden, damit ich mich damit befasse, diesen Verein nach so vielen schönen und erfolgreichen Jahren zu verlassen.“

Eine einschneidende Veränderung auf der Torwartposition steht an. Cheftrainer Erik ten Hag und Flekken kommen beide aus den Niederlanden – schon während seiner Zeit bei Manchester United hat der 55-Jährige gezeigt, dass er gerne auf seine Landsmänner setzt. „Vielleicht geht es darum, das künftige Bayer Leverkusen im Blick zu haben und aufzubauen. Es wurde ein sehr guter und kompetenter Torwart geholt. Das war auch bei Matej (Kovar, Anm. d. Red.) der Fall. Das hat mich zu besseren Leistungen gebracht und wenn ich die Chance bekomme, ist es hoffentlich auch jetzt so. Aber natürlich sind die Signale alleine schon durch die Ablösesumme für Mark anders“, so Hradecky auf die Frage, warum er glaube, dass man einen neuen Keeper verpflichtet hat.