Wechsel fast fix: So teuer ist Cancelo

Der FC Barcelona kann voraussichtlich bei João Cancelo zeitnah Vollzug vermelden. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, steht der Transfer des Portugiesen kurz vor dem Abschluss. Der 32-Jährige werde in den kommenden Tagen bis 2028 bei den Katalanen unterschreiben.

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Der spanische Meister überweist dem Bericht zufolge acht bis zehn Millionen Euro an Al Hilal, um den Rechtsverteidiger loszueisen. Schon in der vergangenen Saison hatte der ehemalige Münchner auf Leihbasis bei Barcelona gespielt. Zuletzt hatte Cancelo mit einem Trainingsstreik für negative Schlagzeilen gesorgt.