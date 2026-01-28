Hammers schnappen sich Adama

Adama Traoré (30) wechselt den Arbeitgeber, bleibt aber der Premier League erhalten. Bei West Ham United hat der bullige Flügelspieler einen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach fließen rund drei Millionen Euro Ablöse von Westlondon an die Themse. Im Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen.

Traoré stand seit 2023 bei den Cottagers unter Vertrag, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. In West Ham wagt der ehemalige spanische Nationalspieler (acht Länderspiele) einen Neustart. Nach Stationen bei Aston Villa, dem FC Middlesbrough und den Wolverhampton Wandereres ist es der fünfte englische Arbeitgeber.