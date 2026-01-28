Menü Suche
Hammers schnappen sich Adama

von Remo Schatz - Quelle: whufc.com
Adama Traore @Maxppp

Adama Traoré (30) wechselt den Arbeitgeber, bleibt aber der Premier League erhalten. Bei West Ham United hat der bullige Flügelspieler einen Vertrag unterschrieben. Dem Vernehmen nach fließen rund drei Millionen Euro Ablöse von Westlondon an die Themse. Im Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen.

West Ham United
West Ham United is pleased to confirm the signing of Spain international winger Adama Traoré. 🤝
Traoré stand seit 2023 bei den Cottagers unter Vertrag, konnte die Erwartungen aber nie erfüllen. In West Ham wagt der ehemalige spanische Nationalspieler (acht Länderspiele) einen Neustart. Nach Stationen bei Aston Villa, dem FC Middlesbrough und den Wolverhampton Wandereres ist es der fünfte englische Arbeitgeber.

