Ashley vor Derby-Übernahme?

Mike Ashley könnte schon bald ins Fußballgeschäft zurückkehren, nachdem er seinen Verein Newcastle United erst in dieser Woche nach 14 Jahren an ein saudi-arabisches Konsortium verkauft hat. Wie der ‚Daily Mirror‘ mit Verweis auf Quellen aus dem Umfeld des 57-Jährigen Unternehmers berichtet, bekundet Ashley Interesse an einer Übernahme von Derby County. Der englische Zweitligist musste zuletzt Insolvenz anmelden.

Ashley möchte mit der Übernahme des Traditionsvereins seinem Unternehmen Sports Direct eine Plattform geben. Der Engländer soll eine Reihe diskreter Anfragen für den Kauf des Vereins eingereicht haben. Derby County habe bereits einige Angebote von weiteren potenziellen Käufern erhalten und sei optimistisch, eine Einigung zu erzielen.