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Bundesliga

Irrer Schalke-Transfer: 35 Sekunden entscheiden

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Hee-chan Hwang 2324 @Maxppp

Der FC Schalke hat den Transfer von Hee-chan Hwang erst auf den allerletzten Drücker eingetütet. Das bestätigt Sportvorstand Frank Baumann gegenüber ‚Sky‘: „Das war bisher mein spannendster Transfer am Deadline Day. Wir haben 35 Sekunden vor Transfer-Ende die Bestätigung bekommen, dass alle Unterlagen hochgeladen waren. Wir hatten zwischenzeitlich echt die Sorge, dass es nicht funktioniert.“

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Am Ende hat alles geklappt, Hwang wechselt per Leihe mit Kaufoption zu den Königsblauen, die den Angreifer anschließend für drei Millionen Euro verpflichten können. Vor vier Jahren hatten die Wolverhampton Wanderers für den 30-jährigen Südkoreaner noch 16,7 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen.

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