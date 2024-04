Köln verliert U19-Nationalspieler

Der 1. FC Köln muss im Sommer wohl ein weiteres Nachwuchstalent ziehen lassen. Nach Informationen des FC-nahen Portals ‚Geissblog‘ wird U19-Nationalspieler Matti Wagner dem Geißbockheim nach der Saison den Rücken kehren. Eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags kam demzufolge nicht zustande. Wohin es den 18-jährigen Linksverteidiger zieht, ist derweil noch unklar.

An Alternativen dürfte es Wagner nicht mangeln. Seit Herbst ist der Youngster fester Bestandteil der U19-Mannschaften von FC und DFB. Anfang Februar folgte der Sprung in die zweite Mannschaft der Kölner, für die er bislang sieben Spiele bestritten hat. Gerne hätte sein Heimatverein mit Wagner verlängert, doch das Eigengewächs hat offenkundig andere Pläne. Mit Justin Diehl (19/zum VfB Stuttgart) und Pierre Nadjombe (20/zum 1. FC Magdeburg) verlieren die Domstädter noch andere Talente an die Konkurrenz.