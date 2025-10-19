Sommerwechsel: Zwei neue Spuren bei El Mala

Said El Mala ruft die nächsten Interessenten auf den Plan. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben Inter Mailand und Paris St. Germain den 19-jährigen Offensivspieler des 1. FC Köln ins Visier genommen. Zuvor galten bereits der FC Bayern, Borussia Dortmund und der FC Chelsea als Anwärter. Im Sommer scheiterte zudem Brighton & Hove Albion mit einem Angebot.

Ein Wechsel schon im Winter-Transferfenster ist laut ‚Bild‘ fast ausgeschlossen. Ob El Mala über den Sommer hinaus gehalten werden kann, ist derweil mehr als fraglich. Spekuliert wird bereits jetzt über eine mögliche Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro.

FC-Trainer Lukas Kwasniok weiß: „Machen wir uns nichts vor: Wenn er weiterhin so trifft und zu den Highlights noch die für die Bundesliga wichtigen Aspekte hinzugewinnt, müssen wir ihn unfassbar teuer abgeben.“

Vertraglich gebunden ist der deutsche U21-Nationalspieler noch bis 2030, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. In seinen ersten acht Profispielen für Köln markierte El Mala drei Tore und einen Assist.