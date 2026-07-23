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Premier League

60 Millionen: Neuer Vorstoß bei Camavinga

von Daniel del Federico - Quelle: The Guardian
1 min.
Eduardo Camavinga geht vom Platz @Maxppp

Manchester United sucht nach Verstärkung für die Mittelfeldzentrale und hat dabei Eduardo Camavinga ins Visier genommen. Wie ‚The Guardian‘ berichtet, steht der 23-Jährige bei den Red Devils auf dem Zettel. Real Madrid soll bei Angeboten zwischen 50 und 60 Millionen Euro durchaus gesprächsbereit sein. Der Franzose selbst möchte die Königlichen jedoch nicht verlassen und schließt einen Wechsel bislang aus.

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United hat in diesem Sommer mit Youri Tielemans (29) und Andrey Santos (22) zwar bereits zwei zentrale Mittelfeldspieler verpflichtet, mindestens ein weiterer Akteur soll jedoch noch kommen. Neben Camavinga gilt auch Sander Berge (28) vom FC Fulham als heißer Kandidat. Der Norweger wäre wohl für knapp 47 Millionen Euro zu haben. Zudem wurden zuletzt auch Manu Koné (25/AS Rom) sowie Camavinga-Kollege Aurélien Tchouaméni (26) mit dem Tabellendritten der vergangenen Premier League-Saison in Verbindung gebracht.

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