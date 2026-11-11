Leipzig beordert El Aynaoui zurück

Neil El Aynaoui (25) ist vorzeitig von der marokkanischen Nationalmannschaft abgereist und zu RB Leipzig zurückgekehrt. Grund dafür sind nach Angaben des Bundesligisten „leichte Unterschenkelprobleme“.

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Nach Informationen von ‚Sky‘ handelt es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Der Sommer-Neuzugang hat sich bei den Sachsen auf Anhieb in der Stammelf festgespielt, bis dato kam der Sechser in allen Partien von Beginn an zum Einsatz. „El Aynaouis Akku ist leer“, berichtet ‚Sky‘.