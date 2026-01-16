Menü Suche
Spielmacher-Juwel: Bayern nimmt Kontakt auf

von Daniel del Federico - Quelle: Telegraf
Max Eberl bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern München zeigt Interesse an Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad. Laut Informationen des ‚Telegraf‘ haben die Münchner Kontakt zu den Serben aufgenommen, um ihr Interesse am Mittelfeldspieler zu hinterlegen. Die Rot-Weißen fordern 20 Millionen Euro für den 17-Jährigen.

Kostov gelang in der laufenden Spielzeit der endgültige Durchbruch in Belgrad. In bisher 24 Pflichtspielen erzielte der Rechtsfuß sechs Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Seine starken Leistungen führten im Oktober sogar zu seinem Debüt in der serbischen A-Nationalmannschaft. Kostov darf den Verein allerdings erst im Sommer verlassen, wenn er seine Volljährigkeit erreicht. Neben den Bayern befasst sich auch der FC Arsenal mit einer Verpflichtung des Youngsters.

