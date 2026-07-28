Skov Olsen kehrt Wolfsburg den Rücken

Andreas Skov Olsen (26) tritt nicht mit dem VfL Wolfsburg den Gang in die zweite Liga an. Stattdessen wechselt der Außenstürmer auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Basaksehir. Eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro ist dem Vernehmen nach Teil der Vereinbarung.

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Alles Gute für die neue Herausforderung, Andreas! 💚



Andreas Skov Olsen wechselt auf Leihbasis zu @ibfk2014 nach Istanbul. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Saison! 🤝



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Die vergangene Rückrunde bestritt Skov Olsen schon auf Leibasis bei den Glasgow Rangers, in Schottland kam er aber nur sporadisch zum Einsatz. In der Süper Lig wagt der Linksfuß, der im Januar 2025 für 15 Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt war, nun einen neuen Anlauf.