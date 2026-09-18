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UEFA Nations League

Tuchel holt zwei Stars zurück

von Martin Schmitz - Quelle: thefa.com
1 min.
Thomas Tuchel bei der WM @Maxppp

Trent Alexander-Arnold (27/Real Madrid) und Cole Palmer (24/FC Chelsea) geben ihr Comeback im Kreis der englischen Nationalmannschaft. Das geht aus der Kaderliste für die kommenden Nations League-Spiele hervor, die der Verband der Three Lions veröffentlicht hat. Beide Spieler hatten es im Sommer nicht ins WM-Aufgebot von Trainer Thomas Tuchel geschafft, was auf der Insel zu großen Diskussionen geführt hat.

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Das Aufgebot umfasst 27 Spieler. Auch Jarrad Branthwaite (24/FC Everton), Dominic Calvert-Lewin (29/Leeds United), Lewis Hall (22/Newcastle United) und Myles Lewis-Skelly (19/FC Arsenal) kehren nach einiger Zeit wieder zurück in den Kader. England muss gegen Weltmeister Spanien (26. September), in Tschechien (29. September) und in Kroatien (3. Oktober) ran. Zum Abschluss des Länderspielblocks kommt es im Wembley-Stadion zum Rückspiel gegen Tchechien (6. Oktober).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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