56-Millionen-Hilfe für Woltemade?

Die Karriere von Nick Woltemade befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt. Den Stammplatz in der Nationalelf hatte der Schlaks zur Weltmeisterschaft verloren, auch bei seinem Klub Newcastle United lief es nach einem starken Start zum Ende der vergangenen Spielzeit nicht mehr gut.

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In der laufenden Saison dann gleich der doppelte Neustart, beim DFB mit dem neuen Coach Jürgen Klopp und auf Vereinsebene mit einer Leihe zu Juventus Turin, bei der sich der Mittelstürmer neu beweisen und wohl für einen Wechsel empfehlen sollte. Doch das Abenteuer Serie A läuft nur schleppend an. Laut ‚Telegraph‘ könnte im Winter aber ein neuer Sturmpartner kommen, der dem 24-Jährigen mehr Bälle auflegt.

Wie die englische Tageszeitung berichtet, gehört Juve zu den Kandidaten für einen Transfer von Noni Madueke. Der 24-jährige Flügelstürmer des FC Arsenal bekommt bei den Gunners in der laufenden Spielzeit kein Bein auf den Boden, kam in der Premier League bisher nur als Einwechselspieler zum Einsatz und stand lediglich beim Community Shield und im Carabao Cup in der Startelf.

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Teurer Bankwärmer

Zu wenig für einen Spieler mit seinen Ansprüchen, der im vergangenen Sommer immerhin für 56 Millionen Euro vom FC Chelsea gekommen war und einen Vertrag bis 2030 unterschrieben hat. Das sorgt dafür, dass einige europäische Topklubs die Fühler nach dem 16-maligen englischen Nationalspieler ausgestreckt haben.

Neben Turin beobachtet demnach auch Atlético Madrid den Linksfuß seit einiger Zeit. Es sei zudem „zu erwarten, dass sich weitere Vereine dem Wettstreit um den ehemaligen Chelsea-Flügelspieler anschließen werden“.

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Dabei soll es nicht um einen festen Transfer gehen, sondern um ein Leihgeschäft. Die Bianconeri stehen nach fünf Spieltagen lediglich auf Platz sieben in der Serie A. Bereits in der Vorsaison verpasste der Klub die lukrative Champions League. Das darf nicht noch einmal passieren. Madueke – im Zusammenspiel mit Woltemade – könnte für einen tabellarischen Aufschwung sorgen.