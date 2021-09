FC Bayern: Goretzka-Verlängerung beschlossen

„Wir sind in sehr guten Gesprächen“, sagte Hasan Salihamidzic noch am gestrigen Sonntag zu den Verhandlungen um einen neuen Vertrag für Leon Goretzka. Laut ‚kicker‘ ist mittlerweile alles klar: Goretzka verlängert beim Rekordmeister bis 2026. Das bisherige Arbeitspapier läuft am Saisonende aus.

Dem Fachmagazin zufolge ist eine Einigung erzielt worden. Eine offizielle Bestätigung seitens der Bayern steht zur Stunde noch aus, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Nach Joshua Kimmich (verlängerte bis 2025) gelingt den Münchnern somit binnen kürzester Zeit die zweite richtungsweisende Vertragsverlängerung. Die beiden 26-jährigen Mittelfeldspieler sollen eine neue Ära an der Säbener Straße prägen.