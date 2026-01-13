30 Millionen für En-Nesyri?

In Katar werden die Rufe nach Youssef En-Nesyri (28) lauter. Der marokkanische Mittelstürmer von Fenerbahce wird von Al Sadd heiß umworben, berichtet ‚Sabah Spor‘. Die Katarer bieten dem Bericht zufolge fünf Millionen Euro für eine Leihe bis zum Saisonende, zusätzlich wollen sie sich eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro sichern.

Heute soll ein Treffen der Beteiligten stattfinden, um den Deal möglichst zeitnah zum Abschluss zu bringen. Der 90-fache Nationalspieler spielt seit 2024 für Fener und erzielte 38 Tore in 77 Pflichtspielen für den Klub aus Istanbul. Neben Al Sadd zeigten zuletzt auch Vereine aus Saudi-Arabien und Nottingham Forest Interesse an En-Nesyri.