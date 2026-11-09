Loris Karius wird dem FC Schalke 04 wohl nicht für einen längeren Zeitraum fehlen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Keeper nicht schwerer verletzt und wird den Knappen aller Voraussicht nach für das Spiel gegen den VfB Stuttgart nach der Länderspielpause am 21. November wieder zur Verfügung stehen.

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Der 33-jährige Schlussmann zog sich bei der 1:2-Niederlage in Hoffenheim bei einem Zusammenprall mit Robin Gosens (32) mehrere Wunden im Gesicht zu. Letzteren erwischte es dabei noch schlimmer (am Knie).