Karbownik verlässt Hertha

Michal Karbownik und Hertha BSC gehen ab diesem Sommer getrennte Wege. Wie der Hauptstadtklub offiziell mitteilt, wird der 25-Jährige die Alte Dame nach Ablauf seines Vertrags verlassen. Somit entgeht den Berlinern die Möglichkeit, eine Ablösesumme für den Außenverteidiger einzustreichen.

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Hertha hatte zuletzt noch gehofft, dass Karbownik sein Arbeitspapier verlängert, doch der polnische Nationalspieler entschied sich letztendlich gegen einen Verbleib. Sportdirektor Benjamin Weber sagt über den Abschied des Defensivakteurs: „Wir waren mit Miki in einem transparenten und offenen Austausch über seine sportliche Zukunft – nun hat er die Entscheidung getroffen, seine Laufbahn an einem anderen Standort fortzusetzen. Für seine Leistungen mit unserer Fahne auf der Brust bedanken wir uns ausdrücklich bei ihm und wünschen ihm für seine neue Herausforderung alles Gute.“