Chelsea baggert an Alonso | Pep plötzlich West Ham-Ultra

Blue or Red?

Seitdem Xabi Alonso bei Real Madrid entlassen wurde, hat sich bei den Königlichen nichts zum Besseren gewandelt. Die Zustände in Madrid sorgen dafür, dass die Entlassung der Reputation Alonsos nicht wirklich geschadet hat und er weiterhin eine der beliebtesten Traineraktien auf dem Markt ist.

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Während der FC Liverpool wohl trotz der schwachen Saison mit Arne Slot weitermachen will, ist beim FC Chelsea der Trainerposten wieder einmal vakant. Und schenkt man dem Portal ‚indykaila News‘ Glauben, ist Alonso einer der Kandidaten für die Stelle. Die Berater des 44-Jährigen hätten die Reds darüber informiert, dass sich die Blues über Alonso erkundigt haben. Ob sich Alonso den Schleudersitz an der Stamford Bridge antut?

Schon immer ein Hammer

Pep Guardiola ist bekannt dafür, auf Pressekonferenzen für den ein oder anderen Schmunzler zu sorgen. Auf der PK nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Brentford schickte der Trainer von Manchester City gestern eine klare Botschaft an West Ham, das am heutigen Samstag (17:30 Uhr) den FC Arsenal zu Gast hat. Guardiola verschränkte die Arme im Stile des Logos der Hammers über seinem Kopf und sagte: „Come on, you irons!“

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Im Anschluss verließ der City-Coach schelmisch grinsend unter dem Gelächter der Journalisten den Presseraum. Hintergrund ist das neu entflammte Titelrennen in der Premier League. Die Skyblues haben drei Spieltage vor Schluss zwei Punkte Rückstand auf Arsenal und müssen auf einen Patzer der Gunners hoffen. Die Anfeuerungsrufe von Guardiola dürften also nur zeitlich begrenzt den Hammers gelten.