Bei Real Madrid gibt es Klarheit bezüglich Aurélien Tchouaméni. Die Königlichen geben bekannt, dass der 26-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag verlängert hat. Das neue Arbeitspapier des französischen Nationalspielers ist bis 2032 datiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

2022 hatte Real für den wuchtigen Defensivakteur 80 Millionen Euro Ablöse an die AS Monaco gezahlt. Seither trug Tchouaméni in 205 Pflichtspielen das Trikot der Blancos. Sein größter Erfolg war der Champions League-Sieg 2024. Erst gestern verkündete Real zudem die Verlängerung mit Arda Güler (21).