„Gibt Gespräche“: Bleibt Mbabu beim FCA?

Kevin Mbabu steht vor einer unsicheren Zukunft. Darauf angesprochen, für welchen Verein er in der nächsten Saison spielen wird, sagt der 29-jährige Außenverteidiger laut ‚kicker‘: „Ich weiß es noch nicht.“ Der Schweizer ist noch bis zum Saisonende an den FCA verliehen, eine Kaufoptionen haben die Fuggerstädter nicht. An seinen Stammverein FC Fulham ist er noch bis 2025 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichwohl betont Mbabu, dass er sich in Augsburg wohl fühlt: „Es gibt Gespräche, aber wir müssen schauen. Ich fühle mich sehr gut hier. Ich habe eine gute Beziehung zum Trainer, zur ganzen Mannschaft und auch zu Jure. Es ist eine sehr gute Option für mich. Aber ich will schauen, was auch mit den anderen Vereinen kommt.“ In der aktuellen Saison stand er 25 Mal für den FCA auf dem Platz.