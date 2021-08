Italiener berichten: Witsel ein Thema bei Juve

Nach der Ankunft von Manuel Locatelli (23) bei Juventus Turin könnte sich Weston McKennie (22) auf den letzten Transfermetern noch umorientieren. Ab einer Ablöse von 30 Millionen Euro darf der zentrale Mittelfeldspieler wechseln, Interesse soll unter anderem Tottenham Hotspur bekunden.

Geht McKennie, könnte Juve noch einmal Ersatz holen. Wie die Redaktion von Transfer-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, ist Axel Witsel (32) von Borussia Dortmund ein Thema beim italienischen Rekordmeister.

Witsel bei Juve angeboten

Der Belgier sei über Vermittler angeboten worden – und Juve ziehe die Personalie ernsthaft in Betracht, da Witsel mit Blick auf seinen 2022 auslaufenden Vertrag günstig zu haben sein könnte. Trainer Massimiliano Allegri hatte schon vor fünf Jahren Interesse, heißt es, damals lief der Rechtsfuß für Zenit St. Petersburg auf.

Offen ist, ob der flexible Witsel von BVB-Seite die Freigabe erhalten würde. In drei von vier Pflichtspielen stand er in der neuen Saison in der Startelf, half in der Abwehrzentrale aus. Mit Thomas Delaney (29) steht zudem ein anderer zentraler Mittelfeldspieler kurz vor dem Absprung Richtung Sevilla. Sind alle Spieler fit, droht Witsel in Marco Roses System mit nur einem Sechser wiederum die Bank.