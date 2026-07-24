35-Millionen-Offerte: Große BVB-Konkurrenz bei Tresoldi

Nicolò Tresoldi (21) hat sich auch auf den Zettel eines englischen Topklubs gespielt. Laut einem Bericht von ‚Het Laatste Nieuws‘ bekundet Manchester United Interesse am deutschen U21-Nationalstürmer, der in der vergangenen Saison in Belgien Meister und Torschützenkönig beim FC Brügge wurde.

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Der in Cagliari geborene Ex-Hannoveraner hat zahlreiche Verehrer. Berichten zufolge ist sich Tresoldi sogar sowohl mit Borussia Dortmund als auch mit Atlético Madrid und seinem Wunschverein AS Rom grundsätzlich einig.

35-Millionen-Angebot abgelehnt

Der italienische Hauptstadtklub ist laut Sacha Tavolieri nun mit einem Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro bei Brügge abgeblitzt, bemüht sich aber weiter intensiv um den Angreifer. Gut möglich, dass die Roma zeitnah mit einer verbesserten Offerte vorstellig wird. Ob ManUnited ins Wettbieten um den Rechtsfuß einsteigt?