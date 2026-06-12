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Gladbach tütet Chiarodia-Deal ein

von Lukas Weinstock - Quelle: borussia.de
3 min.
Fabio Chiarodia kommt bei Gladbach noch nicht zu richtig zum Zug. @Maxppp

Borussia Mönchengladbach sichert sich die Unterschrift von Fabio Chiarodia. Nach offiziellen Vereinsangaben hat der 21-jährige Innenverteidiger seinen ursprünglich 2027 auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Seit drei Jahren läuft Chiarodia inzwischen für die Fohlen auf, Anfang des Monats feierte er sein Debüt für die italienische A-Nationalmannschaft.

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„Fabio ist ein junger entwicklungsfähiger Innenverteidiger, der sein großes Potenzial nicht nur bei uns, sondern zuletzt auch in der italienischen A-Nationalmannschaft nachgewiesen hat. Jetzt muss er aber seinen endgültigen Durchbruch schaffen und dabei wollen wir ihn unterstützen. Diese Vertragsverlängerung ist das Ergebnis der gemeinsamen Überzeugung, dass er seinen baldigen nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere bei Borussia gehen wird“, lässt sich Sportchef Rouven Schröder zitieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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