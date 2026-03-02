Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bundesligisten lauern: Mainz bangt um Nebel

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Paul Nebel sprintet zum Ball @Maxppp

Der 1. FSV Mainz 05 könnte im kommenden Sommer Paul Nebel verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen dem 23-Jährigen viele Anfragen aus der Bundesliga vor. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2027, die Rheinhessen würden das Arbeitspapier gerne ausweiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nebel erlebt nach einer herausragenden Vorsaison aktuell eine schwierige Spielzeit, Trainer Urs Fischer hatte vor der Verletzung von Nadiem Amiri sogar einige Male auf den ehemaligen U21-Nationalspieler verzichtet. Noch nach der vergangenen Saison hatte Bo Henriksen prognostiziert, Nebel könne im kommenden Sommer für 80 Millionen Euro verkauft werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Paul Nebel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Paul Nebel Paul Nebel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert