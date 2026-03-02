Bundesligisten lauern: Mainz bangt um Nebel

Der 1. FSV Mainz 05 könnte im kommenden Sommer Paul Nebel verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, liegen dem 23-Jährigen viele Anfragen aus der Bundesliga vor. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2027, die Rheinhessen würden das Arbeitspapier gerne ausweiten.

Nebel erlebt nach einer herausragenden Vorsaison aktuell eine schwierige Spielzeit, Trainer Urs Fischer hatte vor der Verletzung von Nadiem Amiri sogar einige Male auf den ehemaligen U21-Nationalspieler verzichtet. Noch nach der vergangenen Saison hatte Bo Henriksen prognostiziert, Nebel könne im kommenden Sommer für 80 Millionen Euro verkauft werden.